Gürdeniz: Aynı şey Yunanistan’da olsa şüpheniz olmasın yer yerinden oynardı

‘Mavi Vatan' kavramının mimarı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Süleymanpaşa Optimist Kupası yarışlarında Güney Kıbrıs’ın bayrak açtığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürdeniz “KKTC ile henüz bir barış anlaşmasının bile mevcut olmadığı bir sahte devleti bu yarışa davet ediyoruz?” ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz’in açıklaması şöyle:

Sosyal medyadan öğreniyoruz. Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Yelken Kulübü ve Yelken Federasyonu işbirliği içinde 7. Süleymanpaşa Optimist Kupası yarışlarında Kıbrıslı Rumların bayrağı açılış töreninde yer almış.

Türkiye Cumhuriyeti bu devleti tanımıyor. Bu bayrağı taşıyan gemileri dahi limanlarımıza almıyoruz. Hiç bir uluslararası diplomasi alanında bu ülkeyi muhatap kabul etmiyoruz. O zaman bu bayrağın Marmara Denizinin gözbebeğinde işi nedir? Tabi ki yelken sporunu geliştirmemiz, dünyada söz sahibi olmamız gerekiyor ancak tanımadığımız ve gözbebeğimiz yavru vatan KKTC ile henüz bir barış anlaşmasının bile mevcut olmadığı bir sahte devleti bu yarışa davet ediyoruz? Aynı şey Yunanistan’da olsa şüpheniz olmasın yer yerinden oynardı.