Güreş Federasyonunun Kurucu Başkanı Rifat Şener, Vefatının 19’uncu Yıl Dönümünde Anıldı

Güreşseverler Derneği, 16’uncu Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nü Olgun Özdoğal’a verdi.

Near East Bank Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda bugün yapılan törende, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener vefatının 19’uncu yıl dönümünde anıldı.

Güreşseverler Derneği Başkanı Rifat Reşatoğlu açılış konuşmasında, Rifat Şener’in verdiği hizmetleri anlattı. Reşatoğlu’nun konuşmasından sonra Rifat Şener’le ilgili BRT tarafından 1997 yılında hazırlanan 25 dakikalık belgesel film izlendi. Ardından ödül törenine geçildi.



Olgun Özdoğal’a, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek tarafından takdim edildi. Tek, bir dönem kendisinin de güreş yaptığını ifade ederek, “tanıdık bir güreşçi ağabeyine ödül vermekten mutluk duyduğunu” belirtti.

Törende, eski güreşçilerden ve dernek üyelerinden Cengiz Şimşek ile Sezgin Özüzmez’e de Onur Belgesi sunuldu. Cengiz Şimşek’in ödülünü Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Sezgin Özüzmez’in ödülünü ise KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar takdim etti.

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18/09/2021 15:46