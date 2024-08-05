Güreş grekoromen stilde milli sporcu Enes Başar, çeyrek finale çıkamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, çeyrek final şansını yitirdi.
05/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, çeyrek final şansını yitirdi.
Champ de Mars Arena'da başlayan karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı.
Romanyalı güreşçi Razvan Arnaut'la karşı karşıya gelen Enes, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı karşılaşmadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılarak çeyrek finale yükselemedi.
Romanyalı Razvan Arnaut'un finale çıkması durumunda Enes Başar, repesaj oynamaya hak kazanacak.05/08/2024 19:33