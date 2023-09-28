Güreş yeniden minderde başlıyor.
28/09/2023
Plaj Güreşleri nedeniyle miderdeki güreşlere ara verilmişti. Minderdeki güreşler yeniden başlıyor.
Güreş Federasyonunun 2023 Yılı Faaliyet programında yer alan Yıldızlar Zafer Serbest Güreş Müsabakası 30 Eylül 2023 Cumartesi Rıfat Şener Güreş salonunda Lefkoşa’da yapılacaktır.
Tartı saat:10:30-11:00 saatleri arasında yapılacaktır. Müsabakalar ise 11:30’de başlayacaktır.
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu,
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu) : 41 – 45 Kg., 48 Kg., 51 Kg., 55 Kg., 60 Kg., 65Kg., 71 Kg., 80Kg., 92Kg., 92 – 110 Kg.
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu) : 38 – 41 Kg., 44Kg., 48 Kg., 52 Kg., 57Kg., 62 Kg., 68Kg., 75Kg., 85Kg., 85 – 100 Kg.
Müsabakalarda tolerans 1 (bir)kg. olacaktır.(Ağır Sıkletler hariç)