Güreşseverler Derneği’nden Celal Yırık için taziye mesajı

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20/12/2024

Güreşseverler Derneği’nden Celal Yırık için taziye mesajı

 Güreşseverler Derneği, Celal Yırık için taziye mesajı yayımladı.

Güreşseverler Derneği Başkanı Murat Tezer mesajında, “Kıbrıs Türk güreşine hem sporcu hem de hakem olarak yıllarca hizmet eden, başarılarıyla bizleri gururlandıran Celal Yırık yaşamını güreş adamış, her zaman güreş camiasına örnek olmuştu” ifadelerini kullandı.

Murat Tezer, Yırık’a rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diledi.

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TAGS: Güreşseverler Derneği, Celal Yırık, taziye
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