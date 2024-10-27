Güreşte Büyükkonuk, Ali Akyüz Kupası’nı kazandı
27/10/2024
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 27 Ekim 2024 Pazar günü yapılan
Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.
TAKIM KLASMANI
1.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 170 puan
2.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü:135 puan
3.Umuda Yolculuk: 102 puan
4.Lapta Türk Birliği: 52 puan
SIKLETLER
57 kg: 1.Arda Can Yılmaz (LTB), 2.Türkay Özdoğan (LGİK), 3.Osman Rustamov (BİASK), 4.Efe Biten (LGİK)
61 kg: 1.Kürşat Dalkıç (BİASK), 2. Demir Özkarapınar (LİGK)
65 kg:1.Kadir Azımov (UY), 2.Arda Mustafa Uçan (UY), 3.Mehmet Atar (BİASK), 4.Ali Abuk (UY)
70 kg: 1.Kerem Taş (UY), 2.Hüseyin Ayaz (BİASK), 3.Shverdin Mohammedi (BİASK), 4.Osman Çubuk (LTB)
74 kg: 1.Yusuf Ege Yıldız (BİASK), 2.Mustafa Yavuz (UY), 3.Hüseyin Ekin (LTB)
79 kg:1.Ahmet Efehan Özkurt (LGİK), 2.Oğuzhan Şahin (BİASK), 3.Orunbayev Arman (LGİK)
86 kg: 1.Yahya Doğan, 2.Osman Can Karakuzu (UY), 3.Hasan Arık (UY)
92 kg:1.Yağız Tığ (BİASK), 2.Yusuf Yürük (LGİK), 3.Hacı Osman Koca (BİASK), 4.Nihat Hüseyinli (UY)
97 kg: 1.Talha Başaran (LGİK)
97-125 kg:1.Ahmet Kurtoğlu (BİASK)
Müsabakalar sonunda birinci gelen takıma kupa ve dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.
Güreş Müsabakaları’na 10 Kasım 2024 Pazar günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda Coşkun Doğan Gençler Serbest Güreş Müsabakaları ile devam edilecek.
Diğer Müsabakalar:
17 Kasım 2024 Pazar: Nihat Arslan – Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.
8 Aralık 2024 Pazar: Fikri Kanlıçay – Mustafa Kanlıçay Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.
27/10/2024 18:56