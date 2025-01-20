Güreşte hedef yurt dışı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu’nun yılık olağan genel kurul toplantısı 19 Ocak 2025 Pazar günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı.

Divan kurulu başkanlığına Hüseyin Kavaz, sekreterliklere Altan Volkan Avcı ile Berfu Tekakpınar’ın getirilmesiyle başlayan toplantıda faaliyet ve mali rapor okundu.

Ömer Suiçmez tarafından sunulan faaliyet programında büyüklerde 4, gençlerde 5, yıldızlarda 12, kadınlarda 2, üniversitelerde 1, plajda 3, toplam 27 müsabakanın yapıldığı, Kosova’da uluslararası güreş müsabakalarına katılım yapıldığı belirtildi.

Mali raporda devlet ve sponsor katkılarıyla 1.093.591 TL gelir ve 965.434 TL giderin olduğu belirtildi. Her iki rapor oybirliğiyle onaylandı.

2025 yılı faaliyet programını okuyan başkan Kemal Bayraktar, bu yıl yurt içi müsabakaları azaltarak yurt dışı temaslara ağırlık verileceğini açıkladı.

Üyelerin dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

ORGANLAR

Kemal Bayraktar başkanlığındaki KKTC Güreş Federasyonu’nun organları yeniden belirlendi.

YÖNETİM KURULU: Kemal Bayraktar (başkan), Mehmet Öznacar (asbaşkan), Berfu Tekakpınar (genel sekreter), Ömer Suiçmez, Sezgin Özüzmez, Süleyman Erdoğan, Altan Volkan Avcı (faal üyeler).

DENETLEME KURULU: Cemal Gencer, Fadime Bayraktar, Sami Güneş.

CEZA KURULU: Av. Recep Soner Sağlam (başkan), Av. Samiye Demir, Av. Ahmet Said Sayın, Mustafa Bozkaya, Av. Serdar Duman.

MERKEZ HAKEM KURULU: Mehmet Refikoğlu, Oruç Ertürk, Ahmet Cengiz Öktem, Mustafa Denizgezen. Ahmet Dümenci.