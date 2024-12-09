Güreşte Kanlıçay kupaları Lefkoşa’nın
09/12/2024
Aytaç Gül
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 8 Aralık 2024 Pazar günü yapılan
Mustafa Kanlıçay-Fikri Kanlıçay Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü birincilik kupalarını kazandı.
1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 185 puan
2.Lapta Türk Birliği: 132 puan
3. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 94 puan
4.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 10 puan
SIKLETLER
45 kg:1.Efe Biten (LGİK)
55 kg: 1.Muhammed Arhami (LTB), 2.Türkay Özdoğan (LGİK), 3.Nedim Efendi Çapur (LTB)
60 kg: 1.Eyyüp Köse (LGİK), 2. Mustafa Arslan (LTB), 3.Ekrem Aris (LTB)
65 kg:1.Demir Özkarapınar (LGİK), 2. Eren Gezer (LTB),
71 kg: 1.Hüseyin Ekin (LTB), 2.Shverdin Mohammedi (BİASK), 3. Furkan Kasaboğlu (LGİK)
80 kg: 1.Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 2.Emirhan Çebi (BİASK), 3.Barış İlhan (BİASK)
92 kg:1.Ömer Faruk Aktepe (LGİK), 2.Yusuf Yürük (LGİK), 3.Tayfın Kaplan
110kg:1.Talha Başaran (LGİK), 2.Mustafa Ayyıldız (LTB), 3.Memduh Güngör (BİASK)
TAKIM KLASMANI (Yıldız B)
1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 220 puan
2. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 167 puan
3.Lapta Türk Birliği: 162 puan
SIKLETLER
41 kg:1.Mustafa Arslan (LGİK), 2.Tuğra Cicibaba (LTB), 3.Kaan Özkan (BİASK)
44 kg:1.Mehmet Artık (BİASK), 2.Ege Boran (LGİK)
48 kg: 1.Kerem Baysal (LGİK), 2. Ivan Leghi (LTB), 3.Ömer Barış Yıldız (LTB)
52kg:1.Arda Dumrul (LGİK), 2. Mustafa Bulut (LTB), 3.Emirkan Şahin (LTB) 57kg: 1.Kemal Karabaşak (LGİK), 2.Nurali Rahimanov (LTB),3. Enver Kadere (LGİK)
62kg:1.Mustafa Jumayev (LGİK),2.Hasan Nazlı (LGİK),3.Halil Karataşlı (BİASK)
68kg:1.Kevin Akıntemi (LTB), 2.Mahmut Elmasri (LGİK), 3.Meylis Azımov (LGİK)
75kg:1.Berat Çelik (BİASK), 2.Egemen Tugay (BİASK), 3.Devray Toyson Ardan (LGİK)
100 kg:1.Hangeldi Yasisagov (LTB), 2.Arda Salih Polat (LGİK), 3.Ata Taş (BİASK)