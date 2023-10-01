Gürkut: 68 saat, 3 gün 15 saat eder mi?

Tabipler Birliği eski Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Ercan Havalimanı otopark ücretlerine tepki gösterdi.

Ercan Havalimanı'nda yaşanan otopark ücreti olayında, Tabipler Birliği'nin eski Başkanı Dr. Özlem Gürkut, havalimanı otoparkına bıraktığı aracı için 800 TL otopark ücreti talep edilmesine tepki göstererek, durumu kamuoyuyla paylaştı.

28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, Dr. Gürkut, Ercan Havalimanı'na akşam saatlerinde aracını bıraktı ve 68 saat sonra dönüş yaptı. Ancak hesaplandığına göre, sadece 68 saatlik süre için 800 TL ücret talep edildi. Dr. Gürkut, olayı sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Bu soyguna sessiz mi kalalım? Yetkili bir merci bunu denetlemiyor mu?" dedi.

Olayın ardından kamuoyundan Ercan Havalimanı otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve benzer sorunların önlenmesi için bir dizi adım atılması talepleri yükseldi.

İŞTE GÜRKUT'UN PAYLAŞIMI:

68 saat, 3 gün 15 saat eder mi?

28 Eylül 2023 perşembe akşamı, THY 21.00 Ercan-Antalya seferi için saat 18:45’te arabamı Ercan Havalimanı otoparkına bıraktım.

1 Ekim 2023 pazar (bugün) saat 14:50’de de otoparktan çıkış yaptım. Arabam otoparkta tam 68 saat 5 dakika kaldı.

Ödeme noktasına geldiğimde görevli benden 800₺ ücret istedi.

“Nasıl olur?” diye sorunca da “3 gün 15 saat 5 dakika kalmışsınız, ücreti 800₺ yapar. Sistem öyle çıkardı.” dedi. 68 saat için 87 saatlik ücret oluşturdu sistem yani.

Ödemeyi yaptım, çünkü görevlinin bir suçu yoktu. Ekranda çıkan ücret 800₺ idi.

Arabamı kenara çekip “Ayrıntılı bir fatura istiyorum” dedim.

Gereğini yapmak için.

Şimdi soruyorum size:

Eğer ben arabamı perşembe akşamı 18:45 bırakıp cuma akşamı 18:45’te alsaydım 200₺ ödeyecektim. Çünkü 24 saatlik otopark ücreti 200₺.

Cumartesi saat 18:45’te alsaydım 400₺ ödeyecektim (2 gün). Pazar 14:50’de nasıl oluyor da 800₺ ücret oluşturuyor sistem?

Bu soyguna sessiz mi kalalım? Yetkili bir merci bunu denetlemiyor mu? Sistem denilen şey otoparkı işleten Ülküay Şirketinin oluşturduğu bir sistem değil midir?

Bu keyfiliğe kim dur diyecek?