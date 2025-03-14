Gürkut: Hekimlerin iyi hekimlik yapacağı şartları sağlayınız

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda Tıp Bayramı Töreni yapıldı.

TIPİŞ Başkanı Özlem Gürkut, “ülkede sağlık sisteminden bahsetmenin mümkün olmadığını” söyleyerek, “Ülkenin kaynaklarını halkın ihtiyacı olan hizmetleri sunmak için kullanmak yerine, siyasi ortaklarına, yandaşlarına aktarmanın yollarını arıyor.” ifadesini kullandı.

Ülkede insanların en çok kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarından öldüğünü dile getiren Gürkut, bu hastalıkların tümünden “koruyucu sağlık hizmetleri oluşturarak, yaygınlaştırarak, halkın sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükselmesi için bilinçli çaba harcayarak, politikalar oluşturup hayata geçirerek” korunmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Gürkut, bilimsel verilere dayalı planlamalar yapılması gerektiğini söyleyerek, “Hekimlerin iyi hekimlik yapacağı şartları sağlayınız. Hekim haklarını veriniz, hasta haklarını koruyunuz.” dedi.

Bir 14 Mart’ı daha bayram olarak değil de mücadele günü olarak karşıladıklarını dile getiren Gürkut, “Ama zaten 14 Mart’ın tarihine bakacak olursak; bir başkaldırı ve isyan olduğunu, kabullenmeyiş ve mücadele olduğunu görebiliriz.” şeklinde konuştu.

Gürkut, “Geleceğimizden ve ülkemizden umudumuzu kesmiş hiç değiliz. Mücadeleyi yükseltmekte, birlikte ve daha güçlü mücadele etmekte kararlıyız.” diyerek, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.