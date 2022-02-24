 Gürkut: İdareden hekimlere giderek artan bir mobing var

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde yoksulluk arttığı için ülkedeki devlet hastanelerinin yükünün arttığını ama buna göre bir hazırlık yapılmadığını, tedbirler alınmadığını, hastanelerde birçok sorun yaşandığını söyledi.

Yoğun bakıma yalnızca Covid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan hastaneye gelen hastaların da ihtiyaç duyulduğunu belirten Gürkut, şu anda yoğun bakım bölümlerinde ciddi yatak sıkıntısı bulunduğunu vurguladı.

Bakımları yapılmadığı için cihazların sürekli bozulduğunu, hastanelerde ciddi ilaç sıkıntısı yaşandığını, zaman zaman ağrı kesici ve antibiyotik bile bulunamadığını anlatan Gürkut, Sağlık Bakanı ve yetkililerden, hekimlere giderek artan bir mobing olduğunu, meslek örgütlerinde çalışanlara ve iş sözleşmeleri üzerinden diğer hekimlere tehditler yapıldığını kaydetti.

Dr. Özlem Gürkut, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sağlıkla ilgili 3 yeni yasa yapılması gerek”

Dr. Özlem Gürkut, erken genel seçim sonunda değişim olmadığını, aynı partilerin yeniden hükümete geldiğini söyledi. Sık seçim yapılmasından dolayı seçim yasakları uygulandığını ve işlerin de aksadığını dile getiren Gürkut, sağlıkla ilgili 3 yeni yasa yapılması gerektiğini vurguladı.

“Tüm hekimleri aynı yasa altında bir araya getirecek yasa oluşturulmalı”

Gürkut, hekimlerle ilgili yasa olması gerektiğini belirterek, “Tüm hekimleri aynı yasa altında toplanmalı. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için düzenleme yapılmalı. Teşkilat Yasaları yeniden güncellenmeli. Sözleşmeli hekimlere sağlık bakanlığı tarafından sözleşmeleri üzerinden mobing uygulanıyor. Açık kadrolar doldurulmalı ve yeni kadrolar oluşturulmalı” dedi.

“Yasalar uygulanmalı ve mevcut yasalar güncellenmeli”

Meclisten ve Sağlık Bakanlığından mevcut yasaların uygulanmasını, yasaların güncellenmesini ve yeni yasaların geçirilmesini beklediklerini vurgulayan Gürkut, “İlaç sorununun giderilmesi için İlaç ve Eczacılık Yasası’nın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. ‘Tütün Ürünlerinden Korunma Yasası’ olmasına rağmen tam olarak uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.

“Şehir hastanesi modeline toplum olarak karşı durmalıyız”

Sağlık Bakanlığının yapılacak hastane modeli hakkında cevap vermediğini anlatan Gürkut, şunları söyledi. “İnşaat halindeki hastaneler bitirilmeli. TC tarafından hibe yoluyla yapılacak olan Lefkoşa’daki yeni hastane tamamlanmalı. TC’de hastaneler ‘şehir hastanesi’ olarak inşa . Modern ve otel ayarındadır ancak kamu özel ortaklığıdır. Özel sektör hastaneyi yapıyor ve hizmet alım garantisi veriliyor. Yıllar içinde teknoloji değişiyor. Bu sistemle yapılması sağlık sisteminin çökmesi demektir. Şehir hastaneleri İngiltere’de başladı Türkiye’de devam ediyor. Ancak Türkiye’de de şehir hastanelerinden şikâyetler var. Şehir hastanesi modeline toplum olarak karşı durmalıyız. Bütçemizi heba etme durumunda kalacağız…”

“1 milyon insana 1 Tıp fakülte açılması gerek”

Genç hekimlerin pratik uygulama imkânı bulabilmesi için “1 milyon insana 1 Tıp Fakültesi” açılması ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini savunan Gürkut, üniversitelerde ihtiyaca uygun fakülte açılması ve öğrenci alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ülkemizde nüfus dikkate alınmadan Tıp Fakültesi açıldığını ifade eden Gürkut, ülkemiz üniversitelerinin yurt dışındaki Tıp Fakülteleri ile anlaşma imzalaması ve eğitim alan öğrencilerin, bir süre yurt dışına, örneğin 3 yıl Türkiye’de eğitim alarak pratik yapmasının daha faydalı olacağını vurguladı.

“Erken tanı için muayeneler teşvik edilmeli”

Sağlık hizmetleri konusuna da değinen Gürkut, “Sağlık hizmetleri, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olarak 3’e ayrılır. Ülkemizde tedavi edici sağlık hizmetleri dışında diğer hizmetlere önem verilmiyor. Hastalıkların ortaya çıkmadan veya ileriye gitmeden engellenmesi için yasalar çıkarılmalı, mevcut yasalar da uygulanmalı. Erken tanı için muayeneler teşvik edilmeli. Cihazlar bağış yoluyla elde ediliyor ancak cihazların bakımları yapılmıyor, bozuluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için merkezler kurulmalı”

Sınırüstü’nde yaşlı ve bakım evinde yaşanan istenmeyen olaylarla ilgili konuşan Gürkut, “Çalışma yaşamından dolayı artık yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakacak kişiler kalmadı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için merkezler kurulmalı. Kendi insanımıza yabancı bakıcı getirmek yerine alanında uzman kişilerin bakacağı bir oluşuma gidilmeli” şeklinde konuştu.

“Sinovac aşısı olanlar 5’nci doz, MRNA aşısı olanlar ise 3’ncü doz aşısını olabilir”

Covid-19 aşılarına da değinen Gürkut, “İki Sinovac, iki MRNA aşısı olanlar 5’inci doz, iki MRNA aşısı olanlar ise 3’üncü doz aşısını olabilir. Dünyada 3’üncü doz aşıları risk gruplarına ve sağlık çalışanlarına yapılıyor. Sinovac faz 3 çalışması tamamlanmadan ve acil kullanım onayı almadan ülkemizde kullanımına izin verdik. Sinovac aşılarının koruyuculuğu bitince ve ülkeye MRNA aşıları gelince dozlardaki artıştan dolayı toplumda bir güvensizlik oluştu” dedi.

“Sağlık Bakanlığı, 815 bin doz aşı yapıldığını duyurdu”

3’üncü doz aşının ikinci dozun üzerinden 3 ay geçtikten sonra yapılması gerektiğine dikkat çeken Gürkut, “Covid-19 geçirenler bir ay sonra aşı olabilir. İki doz aşı yapanlar ve 9 ayı geçirmeyenleri Sağlık Üst Kurulu aşılı kabul ediyor. Sağlık Bakanlığı, 815 bin doz aşı yapıldığını duyurdu” diye konuştu.

“Hekimlerle ilgili şikâyet geldiğinde araştırmalar yapılıyor”

Biz izleyicinin, “Tabipler Birliği’nin doktor ihmallerinden dolayı ölümlerle ilgili ne yaptığını” sorması üzerine Gürkut, “8 yaşındaki çocuğun vefatında şikâyet gelmeden Tabipler Birliği araştırma yapılması için girişim yaptı. Hastanelerin yasal denetleyicisi biz değiliz, Sağlık Bakanlığıdır. Hekimlerle ilgili şikâyet geldiğinde araştırmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Hekimler, Hasta Hakları Yasası’nın çıkarılmasından korkmaz”

Hasta hakları ile düzenleme yapılması gerekip gerekmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Gürkut, “Hasta Hakları Yasası dünyada yoktur. Hasta hakları yönetmelik veya bildirgelerle korunmaktadır. Hekimler, Hasta Hakları Yasası’nın çıkarılmasından korkmaz. Hekimlerle hastaların hakları çelişmez. Hasta haklarının olması, hastaların daha iyi hizmet alması, hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi demektir. Ülkede hastane, yatak, ilaç ve yoğun bakım yoksa sorumlusu doktor değildir” dedi.

“Hastane yandı, tadilat ve halen tatbikat yapılmadı”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen halen çalışma yapılmadığını aktaran Gürkut, “28 Şubat’ta hastane yandı, gerekli tadilat ve halen bir yangın tatbikatı yapılmadı. 1970’li yıllarda yapılan binanın bazı bölümleri elektrik kaldırmıyor. Kriz yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulanmadı” ifadelerini kullandı.

“İdareden hekimlere giderek artan bir mobing var”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sağlıktaki meslek örgütlerinde görev yapanlarla sürekli sorun yaşadığını belirten Gürkut, şöyle konuştu:

“İdareden hekimlere giderek artan bir mobing var. Sağlık Bakanı ve yetkililerin tavırları bizi yıldırmaz. Meslek örgütlerinde çalışanlar dışında diğer hekimlere de iş sözleşmeleri üzerinden tehditler yapılıyor. Bunlar başarısızlıklarının sonucudur. Teşkilat Yasası’nda olmayan Acil Durum Hastanesi hayata geçirildi. Görevlendirmeler yapıldı, buradaki eksik personel sorunu, başka hastanelerden giderilmeye çalışılıyor. Yoksulluk artıyor bu nedenle kamu hastanelerinin yükü artıyor. Yoğun bakım bölümlerinde yatak sıkıntısı var…

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24/02/2022 15:23