Gürkut: Normalleşme için nüfusun yüzde 60’ı hasta veya aşılanmış olmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 için aşılamanın önemli bir iş olduğunu, bunun için programlama ve altyapı gerektiğini söyledi.

Özlem Gürkut, “Avrupa Birliği’den (AB) ve Türkiye’den gelecek aşılarla ilgili program ve altyapı gerekiyor. Farklı aşıların farklı ısılarda saklanması gerekiyor. Devlet hastanesinde, üniversitelerde ve Veteriner Dairesi’nde eksi 50 derece ve üzeri buzdolapları var. Bu nedenle aşılar merkezi yerlerde yapılmalı” dedi.

Dr. Özlem Gürkut, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Aşılarla ilgili net bilgi yok”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla AB’den Güney Kıbrıs’a verilen aşılardan 200 bin kişi için 400 bin doz istendiğini ancak ne kadar verileceğini bilmediklerini anlatan Gürkut, Türkiye’den gelecek aşıyla ilgili ne olacağının da tam olarak netleşmediğini dile getirdi.

“Aşı yapılacaklarla ilgili veri yok”

Aşı yapılacak kişilerin sayısı ve tespitiyle ilgili ellerinde veri olmadığını anlatan Gürkut, “Aşılanması gereken yaşlı, sağlık risk grubu ve sağlık çalışanlarıyla ilgili veriler toplanmalı. Aşılandıktan sonra kayıt sistemi oluşturmalı. Nüfusumuzu bilmiyoruz, yüzde 60’a ulaştığımızı nasıl bulacağız?” dedi.

“Umarım bize onay alan Pfizer Biontech aşısı gelir”

Aşı yapacakların eğitilip, kampanyalarla insanlara ulaşılabilmesi gerektiğini ifade eden Gürkut, eski ve yeni tip aşılar onay aldı. Umarım bize onay alan Pfizer Biontech aşısı gelir” diye konuştu.

“Nüfusun yüzde 60’ı hasta veya aşılanmış olmalı”

Ülkenin ne zaman, nasıl normalleşeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Özlem Gürkut, nüfusun yüzde 60’ının hastalığı geçirmiş veya aşılanmış olması durumunda hastalığın hızlı yayılamadığını ve bir tehlike olmaktan çıktığını vurguladı.

Gürkut, “Hasta olan veya aşı olup korunanlar dışında kalan kısımda bulaş zinciri kırılıyor. Vaka sayısı katlanarak artmıyor. Sürü bağışıklığı oluşuyor. Sağlık sistemi zorlanmıyor” dedi.

“Ülke nüfusunun yüzde 1’i bile hasta olmadı”

Gürkut, ülke nüfusunun yüzde 1’inin bile hasta olmadığına dikkat çekerek, aşı yapılması gerektiğini savundu. Özlem Gürkut, kışın gelmesiyle birlikte beklendiği gibi koronavirüs hastalığının arttığına dikkat çekti.

Özlem Gürkut, ülke sınırlarının karantinasız açılmasıyla yerel vakaların arttığını anlatarak, “Sadece ülkeye gelişleri kapatmak yeterli değil, yerli halk içinde de teması kesmeliyiz” dedi.

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28/12/2020 17:49