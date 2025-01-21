Gürkut: O mütevazı kadın, ne çok insana dokunmuş, ne güzel bir yürek taşıyormuş

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Amiri, Gazeteci Özgül Gürkut, dün hayatını kaybeden TAK’ın eski müdürlerinden ve Kıbrıs Türk basınının duayen ismi Gazeteci Perihan Aziz için duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçücük bedenini, kendini adadığı Bağlıköy'ün (O 'Ambelugu' derdi) bir tepesindeki mezara koydular bugün Perihan ablamın..." ifadelerini kullandı.

Gürkut, Perihan Aziz ile yıllarca birlikte çalıştığını ve meslek büyüğü olarak birçok anı biriktirdiğini belirterek, "Bir insanla tanışırsınız, birlikte çalışırsınız, meslek büyüğünüzdür, kendini, ailesini, yaptıklarını öğrenirsiniz... Hayatın birçok evresini paylaşırsınız. Sonra bir gün Onkoloji hastanesindeki yatağında, ardından da tabutta görürsünüz onu. Nasıl ve kime isyan edeceğinizi bilemeden..." şeklinde duygularını dile getirdi.

Gürkut’un paylaşımının devamı şöyle:

TAK belki de tarihinde hiç bugünkü kadar kalabalık olmamıştı.

Bu sabah önce TAK'ta, ardından Bağlıköy'de tören düzenlendi Perihan ablam için.

Sevgi seliyle uğurladık Perihan ablamı.

"Emekli olma, sahip çıkın TAK'a" sözü kulaklarımda kaldı.

O mütevazı kadın, ne çok insana dokunmuş, ne güzel bir yürek taşıyormuş... Bunu zaten biliyordum.

"Bunu da yeneceksin" demiştim, O bana umutsuz gözlerle suskun bakarken... Umut dolu bir kitap götürmüştüm de sevinmişti.

Mesajlarıma onu ne kadar çok sevdiğimi eklemeyi hiç ihmal etmedim. Dünden beri söyleyemeyeceğimi bildiğimden olsa gerek...

1 Eylül 1996 Pazar günü başlamıştım işe ve daha ilk günden beni dış göreve gönderecek kadar güvenmişti bana. Bunu her düşündüğümde mutlu olurum.

Üst kattaki odasından merdivenlerden inerken, onu ayak seslerinden tanırdık. Faksla gelmiş bir bildiri ile odaya girdiğinde bana yönelmesini hep isterdim.

Sabah çok erken işe gelir, gündemi hazırlamadan önce tüm gazeteleri okumuş olurdu. Telefon trafiğinin ilk sırasında Denktaş'ın Özel Kalem Müdürü Uğur Karagözlü vardı. İki Lefkeli birbirlerine esprilerle takılırlar ve Perihan ablam telefonu mutlaka gülerek kapatırdı.

Ümral abla ile ikiz gibiydiler, aynı yolları yürümüşler pek çok konuda.

Evlenmeyi düşünmeyecek kadar işine ve TAK'a aşıktı Perihan abla.

TAK denilince ilk akla gelen olması boşuna değil.

Sevgililer Günü'nde çok güzel bir haber yazmıştı, bir seferinde. Cenk sonraki yıllarda sormuştu, "bu yıl niye yazmadın" diye, cevabı hep gülümsetir bizi...

37 yıllık meslek hayatında önce PH sonra PHA koduyla yazdığı binlerce haberle adını Kıbrıs Türk medyasına altın harflerle yazdıran bir duayenimizi uğurladık bugün.

Sadece gazetecilikte değil, kadın hakları, eko turizm alanlarındaki çalışmalarıyla da iz bıraktı giderken.

Küçücük bedenini çok sevdiği köyüne bıraktık bugün.... Ve her zaman duracağı kalplerimize....