Gürkut: Toplum olarak ülkemizin sağlık sistemine güvenmiyoruz!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin corona virüsü ile ilgili yaptığı uyarının altına yorum yaprak toplumun ülkemizin sağlık sistemine güvenmediğini yazdı.

Corona virüsü şüphesi ile karantina altında tutulan kadının test sonuçlarının bugün kesinleşmesini beklediğinin altını çizen Gürkut “Korkmak değil bilgilenmek ve kendimizi, sevdiklerimizi koruyacak önlemleri almak lazım” dedi.

Dr. Özlem Gürkut’un yorumu şu şekilde:

Hastalığı (zatürre ve yüksek ateş) ve seyahat öyküsü nedeni ile şüpheli vaka kabul edilen hasta olması gerektiği gibi karantinaya alınmıştır. Sonuçların bugün kesinleşmesini bekliyoruz.

Sorun şu ki toplum olarak ülkemizin sağlık sistemine güvenmiyor ve panik yaşıyoruz. Korkmak değil bilgilenmek ve kendimizi, sevdiklerimizi koruyacak önlemleri almak lazım.

23/02/2020 13:45