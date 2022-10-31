Gürlek, İnsan Hakları Federasyonu KKTC temsilciliğine atandı

Türkiye Cumhuriyeti Şura İnsan Hakları Federasyonu, KKTC Temsilciliği'ne Hüseyin Gürlek'i atadı.

TC Şura İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Ökkaş Ağcabay, KKTC temsilciğine atadıkları Hüseyin Gürlek’in insan hakları, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlı bir isim olduğunu kaydetti.

Hukuksuzlukların, haksızlıkların karşısında, mağdurların yanında duracak temsilciler atadıklarını belirten Ağcabay, iletişimin, birikimlerin paylaşılmasının sorunların çözümünde önemli olduğunu söyledi. Dünyada insan hakları ihlallerine karşı verecekleri mücadele ve yapacakları çalışmayı da özetleyen Ağcabay, yurt dışı temsilciliklerin önemini vurguladı. Ağcabay, KKTC temsilcisi Gürlek’in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni ve eşitlik ilkesini önemseyen isimlerden olduğunu belirtti.

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31/10/2022 16:24