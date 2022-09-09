Gürler: “DAÜ mezun ettiği öğrencilerle dünyanın dört bir yanında isim yapmıştır.”  

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yeni katılan öğrenciler için düzenlenen 25. Oryantasyon Günleri 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği ve 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek olan DAÜ 25. Oryantasyon Günleri ile ilgili 9 Eylül 2022 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ L’Apprenti Restoran’da Basın Toplantısı düzenlendi. Söz konusu Basın Toplantısı’nda DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İşçioğlu: “Etkinlikler, öğrencilerimizin üniversitemizin yapısını ve kendilerine sunulan olanakları tanımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.”

Basın Toplantısı’nda Oryantasyon Günleri ile ilgili bilgiler veren DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu, basın mensuplarına ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Gürler ile ekibine hoşgeldiniz diyerek başladığı konuşmasında, Oryantasyon Günleri’nin her yıl DAÜ’ye yeni katılan öğrencilerin Üniversiteye ve Gazimağusa kentine en iyi şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, bu kapsamda organize edilen etkinliklerin, öğrencilerin üniversite yapısını ve kendilerine sunulan olanakları tanımalarına yardımcı olmayı hedeflediğini kaydetti. Prof. Dr. İşçioğlu etkinliklerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Oryantasyon Günlerimiz 12 Eylül – 11 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu kapsamda; 26 – 28 Eylül 2022 tarihlerinde Hazırlık Okulu İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. Bu sınava katılacak olan öğrencilerimiz için DAÜ-2 Yurdu önünden otobüsler kaldırılacak ve öğrencilerimizin sınav alanına ulaştırılmaları sağlanacaktır. 30 Eylül 2022 tarihinde, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güvenlik ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin seminerleri yer alacaktır. Bu seminerlere katılma fırsatı bulamayan öğrencilerimiz, 10 Ekim 2022 tarihinde yine aynı saatte, aynı salonda söz konusu seminerleri alabileceklerdir. 3 Ekim 2022 tarihinde ders başlangıcının yapılmasının ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayarak kampüs turu gerçekleştirilecektir. 7 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa Turu ve akabinde saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Kıbrıs Gecesi etkinliğimiz gerçekleşecektir. 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlenecektir. Aynı günün akşamında ise, saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoşgeldin Gecesi etkinliğimiz gerçekleşecektir. Hoşgeldin Gecesi etkinliğimize tüm velilerimiz de davetlidir. Bu etkinliğimizde fakülte ve yüksek okul tanıtımları, öğrenci kulüpleri tanıtımları, konserler ve sahne gösterileri yer alacaktır.”

Programa ek olarak, öğrencilere yönelik fakülte bilgilendirme seminerleri de gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. İşçioğlu, Oryantasyon Günleri'nin düzenlenmesinde büyük katkıları olan DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü personeli başta olmak üzere emeği geçen tüm personele ve iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür ederek, yeni öğrencilere güzel anılarla dolu başarılı bir akademik yıl geçirmelerini temenni etti.

Gürler: “DAÜ mezun ettiği öğrencilerle dünyanın dört bir yanında isim yapmıştır.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ise Kuzey Kıbrıs’ın en köklü Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği yapmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, yüksek öğrenim için Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden öğrenci sayısının yaklaşık 110 bine ulaşmasının da mutluluk verici olduğunu kaydetti. Gürler konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Öğrenci sayısı ile birlikte nitelik, alt yapı ve eğitimin gelişim göstermesi tabi ki çok önemlidir. Yüksek öğretimi iletişim ve teknolojiden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bizler hem üniversitemiz hem de burada eğitim gören öğrencilerimiz için dünyanın en ileri teknolojilerini adamıza kazandırıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük gençlik markası GNC öğrencilere sadece hız ve kalite sunmakla kalmıyor, sosyal yaşamlarının da bir unsuru oluyor. Genç markamız ile gençlerin istek ve taleplerini karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak en büyük hedefimizdir. Üniversitelerimiz hem bilim üretmekte, hem de ekonomiye girdi sağlayarak ön plana çıkmaktadır. DAÜ mezun ettiği öğrencilerle dünyanın dört bir yanında isim yapmıştır. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailemizde de hem yönetici hem de uzman pozisyonda çok sayıda DAÜ mezunu olduğunu söylemek isterim. Her zaman çok yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz DAÜ ile bundan sonra da iş birliğimiz, ilişkilerimiz ve desteklerimiz sürecektir. DAÜ ile bu yıl 25. Oryantasyon Günleri kapsamındaki iletişim sponsorluğumuzu yeniliyoruz. DAÜ ile iş birliğimizin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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09/09/2022 14:46