Güröz: Zeyko Yağ Fabrikası peşkeş çekilmeye çalışılıyor

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleri altında bulunan Zeyko Yağ Fabrikası’nın birilerine peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan Güröz, arazinin Koop Süt Yönetimi, mukayyitlik ve Demokrat Parti’den bazı kişiler pazarlamaya çalıştığını söyledi. 50 milyon poundluk bu arazinin “gak gidelim” yapılmaya çalışıldığını söyledi. Güröz, daha önce de bu arazinin özele verildiğini, Siber hükümeti zamanında devlete geri alındığını kaydederek bu tesislerin Demokrat Parti’den bazı yöneticilerin birilerine pazarlandığını duyduklarını belirtti. Bu arazinin bankaya verilmesi gerektiğini kaydeden Güröz, bankanın burasını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

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08/09/2021 14:50