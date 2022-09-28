Gürpınar: Yangınların çoğu insan kaynaklı

Uzmanların insan sağlığına zararlarına dikkat çektiği sigara, ülkedeki yangınların nedenleri sıralamasında da ilk sırayı alarak büyük hasarlara yol açıyor.

Yangınlara karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan ve ülkede ilk kez kutlanan 21 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) konuşan Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, arazi ve orman yangınlarının en büyük sebebinin yola atılan sigara izmaritleri olduğunu vurguladı; uyarlarılarda bulundu.

Lefkoşa-Dereboyunda Pazar günü yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan hafta boyunca çeşitli etkinliklerle, zamanında alınan tedbirlerin yangın felaketini önlediğine vurgu yapılıyor; yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda halkın bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliklerle yangın felaketi olmak üzere deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanları ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarının özverili çalışmalarının önemi de vurgulanıyor.

Gürpınar: “En büyük yangın sebebi yola atılan izmaritler... Amacımız halkı bilinçlendirme”

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar KKTC’de ilk kez kutlanan İtfaiye haftası nedeniyle TAK muhabirinin sorularını yanıtladı, sürekli sürdürdükleri ancak itfaiye haftasında yoğunlaştırdıkları bilinçlendirme çalışmalarını aktardı.

Arazi ve orman yangınlarının en büyük sebebinin yola atılan sigara izmaritleri olduğunu bir kez daha vurgulayan Gürpınar etkinliklerle amaçlarının yangınların önüne geçmenin önemine dikkat çekmek, yangın önlemlerinin neler olduğunu, yangına karşı ne gibi tedbirler alınabileceğini ve yangına karşın ilk müdahale konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Gürpınar, bu doğrultuda tüm ilçelerde üzerinde itfaiyenin acil telefon numarası 199 yazılı karanfil dağıtıldığını, eğitimler verildiğini, okulların kendilerini ziyarete gittiğini anlattı.

-Yarın kan bağış kampanyası düzenlenecek

Farkındalık yaratmak amacıyla yarın Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde kan bağış kampanyası düzenleneceğini kaydeden Gürpınar, personel arasında toplanan maddi yardımın Çağlayan Çocuk Yuvası'na yapılacağını belirtti. Gürpınar, emekli müdürlerini, hasta olan emekli personeli, hasta bakım evlerini ziyaret edeceklerini, bilgilendirici broşürler, üzerinde itfaiyenin slogan ve logosunun bulunduğu anahtarlık- magnet dağıtarak haftayı değerlendireceklerini anlattı.

-“Yangın tehlikesi hep var… Yangınların çoğu insan kaynaklı”

Havanın serinlemesiyle orman yangını tehlikesinin azalacağını ancak yaz bitince yangın sezonunun bitmediğini kaydeden Gürpınar, yazın arazi ve orman yangınlarının kışın da bina yangınlarının sık olduğunu belirtti.

Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunun altını çizen Gürpınar, yangın konusunda ne kadar farkındalık yaratabilirlerse ve yangınların ne kadarını önleyebilirlerse kâr olduğunu ifade etti.

Yangınları önlemek için bir yıldır sosyal medyanın da basının yanında etkin şekilde kullanıldığını, kamu spotları hazırlandığını anlatan Gürpınar, farklı hedef kitlelere yönelik (üniversite öğrencileri, avcılar vb) farklı farkındalık amaçlı çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Yabancılara yönelik İngilizce olarak onların görebileceği platformlarda uyarılar ve bilinçlendirici broşürler hazırlandığını kaydeden Gürpınar, yangınları önlemek için ve çıkan yangına ilk itfaiye gelene kadar nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin bu çalışmalarda yer aldığını ifade etti.

-Genellikle sigaradan

Orman ve arazi yangınlarının genellikle sigara izmaritinden çıktığını dile getiren Gürpınar, yol kenarlarına izmarit atılmaması uyarısı yaptı, yol kenarında çıkan yangının büyüyerek büyük zararlar verebileceğini, orman arazisine kadar ilerleyebileceğini kaydetti.

Gürpınar, arazi yangınlarının bir diğer önde gelen sebebinin de elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar olduğunu vurguladı; elektrik hatlarının altındaki kuru otların temizlenmesinin önemine işaret etti.

Bir süre önce belediyeler ve ilgili tüm tarafların katılımıyla bir çalıştay düzenlendiğini, yangınlara karşı alınabilecek önlemleri, eksiklikleri ele aldıklarını söyleyen Gürpınar, yol kenarlarının temizlenmesinin önemi üzerinde de durulduğunu ve ilgili tarafların imkânlar dahilinde bu konuda ellerinden gelen çabayı ortaya koyacağını söyledi.

-Yangın çıkmasın diye alınması gereken önlemler…

Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapılırken önlemler alınması gerektiğini belirten Gürpınar, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemleri özetle şöyle sıraladı:

“Mangal kömürünün tamamen söndüğünden emin olun. Elektrik tesisatlarında aşırı yüklenmeden meydana gelebilecek kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınınız kontrolünü sağlayınız. Çoklu prizlere fazla akım tüketen cihazlar takılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Araçlarınızın servis ve bakımını zamanında yaptırınız ki kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımları yangına sebep olmasın. Herhangi bir gaz kaçağı olduğu düşünüldüğünde elektrik prizlerinin açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek fener, cep telefonu gibi bir alet ile içeriye girmeyiniz, elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereleri açın ve bir süpürge ile ortamdaki biriken gazı dışarıya tahliye edin”.

-Odun sobalarına dikkat

Kış aylarında odun sobası yakılırken yangınlar çıkabildiğine ve karbon monoksit zehirlenmesi yaşanabildiğine de dikkat çeken Gürpınar, sobanın nasıl yakılması gerektiğini, yanıcı madde dökülmesinin tehlikelerini, mangalda yakılan ateşle ev içerisinde ısınmanın nelere yol açacağını video şeklinde anlattıklarını ve yayınını farklı platformlarda yaptıklarını dile getirdi.

-Personel eğitimleri

İtfaiye personeline yönelik eğitimlerin yurt içinde ve yurt dışındaki eğitim programlarıyla devam ettiğini de anlatan Gürpınar, elektrikli araçların ilerleyen dönemde ülkede yaygınlaşacağı düşüncesi ile bu araçların ve şarj istasyonlarının muhtemel yangın ile kazalarına nasıl müdahale edilebileceğiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Gürpınar, bu konuda yayınlar, duyurular yapılacağını ve personelin de bilgilendirileceğini belirtti.

Yaptıkları yayın ve bilgilendirme çalışmalarıyla halkın yangınlar konusundaki bilinç ve farkındalığının arttığını gözlemlediklerini ifade eden Gürpınar, pandemi döneminde okullarda ara verilen eğitime yeniden başladıklarını, yakın zamanda liselerde de bu çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

-“Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”

Hiç yangın çıkmamasını sağlayamayacaklarını ancak yangınların azalmasını ve zamanında, doğru müdahaleyi sağlayabileceklerini belirten Gürpınar, tüm bilinçlendirme çalışmalarının odağında “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler” sloganının bulunduğunu da vurguladı.

-Cezalar artırıldı

Gürpınar, yapılan yasal düzenlemelerle yangın çıkaranlara yönelik cezaların artırıldığını da söyledi ve bunun caydırıcı olması yönünde umut belirtti.

-İlk kez 5 kadın itfaiyeci

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, ilerleyen dönemde ilk kez 5 tane kadın itfaiyecinin istihdam edileceğini de kaydetti ve gerekli eğitimlerin ardından bu kadın itfaiyecilerin de erkek itfaiyecilerle birlikte farklı sahalarda çalışacağını, yangınlara müdahale edeceklerini söyledi.

TAK Haber: Özlem Güran Akkorlu-Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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28/09/2022 15:40