Gürpınar, Yılmazköy ve Alsancak'ta elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, bugün Gürpınar Yılmazköy ve Alsancak'ta elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

ALSANCAK'TA 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



06/09/2022 08:53