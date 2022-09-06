Gürpınar, Yılmazköy ve Alsancak'ta elektrik kesintisi yapılacak

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06/09/2022

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Gürpınar, Yılmazköy ve Alsancak'ta elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, bugün Gürpınar Yılmazköy ve Alsancak'ta elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.  

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

ALSANCAK'TA 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

 

06/09/2022 08:53
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TAGS: elektrik kesintisi
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