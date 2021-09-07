Gürtap Davutoğlu tek aday

Darts Federasyonu Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda faaliyet ve mali raporların görüşülmesinin yanında başkanlık seçimi yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 11’nci Olağan Genel Kurulu yarın (8 Eylül 2021 Çarşamba) günü yapılıyor.

KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olan KKDF Olağan Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların görüşülmesinin yanında başkanlık seçimi de yapılacak.

Dördüncü dönemdir başkan olan Gürtap Davutoğlu, genel kurula tek aday olarak girecek. İki yıl daha başkanlık için üyelerden onay alacak olan Gürtap Davutoğlu, darts sporunu geliştirmeye ve bu doğrultuda yönetim kurulundaki arkadaşlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GÜNDEM

1.Açılış

2.Divan Kurulunun Oluşumu

3.Faaliyet ve Mali Raporların Okunup Aklanması

4.Başkanlık Seçimi

5.Dilek ve Temenniler

6.Kapanış

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07/09/2021 10:29