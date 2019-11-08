Gürtay: Basın emekçileri gerekçesiz işten çıkarılıyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, işverenler tarafından basın çalışanlarına mobbing uygulandığını ve yıldırma politikaları ile işten durdurmalarında bitmek bilmediğini söyledi.

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Gürtay, özellikle Kıbrıs Medya Grubu’nda gerekçesiz işten durdurmaların devam ettiğini belirterek "Uzun yıllar kurumda emek vermiş bir emekçinin, emekliliğine kısa bir süre kala, işveren tarafından işten durdurulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız."dedi

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Basın emekçilerinin asgari ücret dengindeki ücretlerle maddi olarak zor koşullarda yaşadığı yetmezmiş gibi, işverenler tarafından kendilerine uygulanan mobbing, yıldırma politikaları ve işten durdurmalar da bitmek bilmiyor.

Kıbrıs Medya Grubu’nda gerekçesiz işten durdurmaların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kısa bir süre önce, uzun yıllar kurumda emek vermiş bir emekçinin, emekliliğine kısa bir süre kala, işveren tarafından işten durdurulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Dahası, aynı kurumda, bazı emekçilerin kendilerine uygulanan mobbing dolayısıyla istifa ettirilmeye zorlanmakta olduğu da sendikamıza ulaştırılmıştır. Kıbrıs Medya Grubu’nda uzun bir süredir devam eden bu durum, maalesef çözüme kavuşturulamamıştır. Kurum yönetimi, Basın İş Yasası’nı kurumda uygulamamaya devam etmektedir. Sendikamızın konuyla ilgili gazete yönetimi ile yaptığı tüm görüşmeler, tarafımıza verilen tüm sözlere rağmen çözümsüz kalmaktadır.

Yıllarca tüm basın emekçilerinin, çalışabilmek için birbiriyle yarıştığı basın kuruluşununu geldiği durum içler acısıdır. Kurumun itibarı ayaklar altına alınmış, hiçbir basın emekçisinin çalışmak istemeyeceği bir kurum haline getirilmiştir. Talebimiz, Basın İş Yasası’nın kurum içinde uygulanmasından daha fazlası değildir. Verilen hakların kurum içinde uygulanmaması kabul edilebilir değildir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak, içinde bulunduğumuz süreçte en hassas davrandığımız ve her daim yardım eli uzattığımız Kıbrıs Medya Grubu’nda bitmek bilmeyen usulsüz işten durdurmaları ve yıldırma politikalarıyla emekçilerin istifaya zorlanmasını kınar, Çalışma Bakanlığı’na buradan çağrı yaparak, gerekli araştırmasını en kısa sürede tamamlaması ve bahsi geçen iş yerindeki çalışma barışını sağlaması için adım atmasını talep ederiz."

08/11/2019 13:13