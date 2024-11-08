Gürtunç: Kuzey Kıbrıs'ta golf turizmi sürdürülebilir olmalı

Korineum Golf & Beach Resort Genel Müdürü Umut Gürtunç, Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2024 fuarında Kuzey Kıbrıs turizmi ve golf sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin tek golf oteli olarak faaliyet gösteren Korineum Golf & Beach Resort’un, hem ülke tanıtımı hem de sektörü ayakta tutmak adına ciddi bir pazarlama faaliyeti yürüttüğünü belirten Gürtunç, maliyetlerin ve karşılaşılan zorlukların altını çizdi.

"Kuzey Kıbrıs'ta golf turizmi sürdürülebilir olmalı"

Gürtunç, golf turizminin sürdürülebilirliğinin, sadece golf oyuncularının ilgisiyle değil, aynı zamanda büyük maliyetlerle sağlanabildiğini ifade etti. Dünya genelinde iş insanlarından profesyonel sporculara kadar pek çok önemli ismi ağırladıklarını belirten Gürtunç, "Ülkemizde golf alanında sürdürülebilir bir turizm yapısı oluşturmak kolay değil, ancak önemli bir potansiyele sahibiz" dedi.

"2024 yılı beklentileri karşılıyor"

Gürtunç, 2024 yılının turizm sezonunun bir önceki yıla göre daha yoğun geçtiğini belirterek, bölgedeki nüfus artışının ve ülkede konaklayan misafir sayısının da olumlu yönde etkilediğini söyledi. Ancak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle otel giderlerinin yükseldiğini ve bu durumun turizm sektörünü zorladığını ifade etti.

"Ercan Havalimanı’nına uçuş maliyetleri turizmde rekabeti zorluyor"

Gürtunç, otellerinde konaklayan misafirlerin %95'inin Güney Kıbrıs’taki Larnaka Havalimanı üzerinden geldiğini belirterek, doğrudan uçuş eksikliğinin ve Ercan Havalimanı’ndaki uçuş maliyetlerinin Kuzey Kıbrıs turizmine olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Gürtunç, "Doğrudan uçuşların olmaması, turizm sektörünün gelişimini sınırlıyor," dedi.

Karpaz bölgesinde yeni yatırım müjdesi

Gürtunç, Korineum Golf & Beach Resort'un 2007 yılından beri hizmet verdiğini ve bu süreçte sektörle ilgili büyük bir deneyim kazandıklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs’ı bir golf destinasyonu haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürtunç, Limak grubuyla Karpaz bölgesinde yeni bir golf sahası yapımı konusunda da görüşmelerde bulunduklarını paylaştı.

Gürtunç, fuarın turizm sektöründe tanıtım ve görünürlük açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Her fuarda yer almak, görünürlük sağlamak ve sektör standartlarını yükseltmek, Kuzey Kıbrıs turizminin gelişmesi adına çok önemli," diyerek sözlerini noktaladı.