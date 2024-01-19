Gürültü yaptıkları için şikayet edilen zanlılar kaçak çıktı!

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Goodnews Igezayan Oshoakpeme ve Habeeb Abiodun dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye telefonla verilen bilgide Hamitköy’de bulunan bir apartmandan çok fazla gürültü yapıldığına dair şikayet alındığını söyledi. Polis, söz konusu apartmanın ziyaret edildiğini, apartman önünde tespit edilen Oshoakpeme’nin yapılan muhaceret kontrolünde 51 gün, Babalola’nın ise 45 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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