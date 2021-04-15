Gürültüden dolayı hala ile yeğen kavga etti

Güvercinlik köyünde halası ile birlikte kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi G.G., gürültü yaptığı gerekçisiyle kendisini yere yatırıp üzerine çıkan halası F.G’den kurtulmak amacıyla sağ eliyle ağız kısmına vurmak suretiyle sol ön dişinin sökülüp vahim bedensel zarara uğramasına neden oldu.

Mahkemede olguları aktaran polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, gönüllü bir ifade verdiğini, halasının kendisini yere yatırıp saçını çektiğini, kendisinin de kurtulmak isterken sağ elinin dirsek kısmının halasının ağız kısmına vurduğunu, sol elinin kırık olup sarılı olması nedeniyle iddia edildiği gibi sol eliyle halasının ağız kısmına vurmadığı yönünde beyanı olduğunu söyledı.

Polis ayrıca, TC vatandaşı olup lise eğitimi için KKTC’de bulunan zanlının bir yıl önce babasının vefat ettiğini, kendisinin de babaannesi ve amcası ile birlikte kaldığını belirtti.

Mahkeme, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslim edilmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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15/04/2021 15:40