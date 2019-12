Gururlandıran ödül

Kuzey Kıbrıs’a her yıl binlerce turist taşıyan Cyprus Paradise, British Award Turizm Ödülleri’nde bu yıl yine önemli bir ödüle layık görüldü. British Travel Award 2019 ödüllerinde “Best Holiday COmpany to East and South East Europe” ödülüne layık görüldü.

Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata sosyal medya hesabından duyurduğu ödül haberi ile tüm çalışanları katkılarından dolayı kutladı.

03/12/2019 16:08