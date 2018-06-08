Gururumuz adaya döndü

Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş Romanya ve Bosna’da ki yarışlarda göstermiş olduğu üstün performanstan sonra dün 15.30 da adaya döndü ve onları Atletizm Federasyonu yöneticileri çiçeklerle karşıladılar.

Yiğitcan Hekimoğlu Romanya Atletizm şampiyonasında 100 m yarışında 10.33’lük derecesiyle birinci gelmiş, 40.14 lük dereceyle birinci gelen 4×100 m bayrak takımda yer almış ve Ardından 9.Medunarodni atletics meeting zenıca 2018 Bosna Hersek’te 10.52 lik dereceyle de üçüncü gelen Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş dün 15.30 da adaya döndü ve onları Atletizm Federasyonu yöneticileri çiçeklerle karşıladılar..

BRT