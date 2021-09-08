Gustavo Assuncao Galatasaray'da!
6 numara için bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao, sarı kırmızılı takımı twitter'dan takibe aldı. Transferin son gününde sarı kırmızılıların, genç futbolcu için kulübü Famalicao ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak anlaştığı öğrenildi. Assunçao'nun bugün saat 15:50'de İstanbul'da olması bekleniyor.
08/09/2021
Galatasaray 6 numara için transfer çalışmalarını tamamladı. Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde Galatasaray'ın twitter hesabını takibe almıştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Edinilen bilgiye göre Gustavo Assunçao, bugün saat 15:50'de İstanbul'da olması bekleniyor. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.