Gustavo Henrique Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

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26/07/2022

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Gustavo Henrique Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu taşıyan uçak saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. 

Sarı-lacivertli ekip daha önce 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Herdique'yi İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı.

Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

26/07/2022 20:40
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TAGS: fenerbahçe
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