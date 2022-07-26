Gustavo Henrique Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.
26/07/2022
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu taşıyan uçak saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Herdique'yi İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı.
Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor.