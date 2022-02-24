Guterres: ''Askerlerini Ukrayna’dan Geri Çek''

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna ve Almanya’nın talebiyle bu gece acil toplandı. Toplantı başladıktan yarım saat sonra, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusuna özel askeri birliklerinin operasyon düzenlediğini açıkladı.

Putin’in açıklamasından önce BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, toplantıda Putin’e Ukrayna’yı işgale hazırlanan askerlerini durdurması için çağrı yaptı.

Genel Sekreter Guteres, Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında bu kez Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e, “Askerlerini Ukrayna’dan Rusya’ya geri çek” çağrısı yaptı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, bütün gün ve gece boyunca Rus askerlerinin Ukrayna’ya gireceği yönünde haber ve söylentiler duyulduğunu belirterek, “Daha önce bu tür söylentiler duydum. Söylentilere inanmadım ve yanıldım. Hatalıydım, eğer Rusya gerçekten bir operasyona hazırlanıyorsa, kalbimin derinliklerinden söyleyeceğim tek bir şey var. Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin, zaten çok insan yaşamını yitirdi” dedi.

Putin’in, Ukrayna’nın doğusuna özel birliklerin harekat başlattığı açıklamasından sonra, Guterres bir basın toplantısı düzenledi. Guterres, toplantıda yaptığı konuşmada barışa bir şans tanıması için Putin’e yönelik kalpten bir çağrı yaptığını hatırlatarak, “Putin, Donbass'ta özel bir askeri operasyon düzenlediklerini ilan etti, Ukrayna birliklerinin de silahlarını bırakmasını istedi.

Guterres, Putin’e “Elini yüreğine koyup, insanlık adına askerlerini Ukrayna’dan Rusya'ya geri çek. Avrupa'da savaşın başlamasına izin verme. Bu durum sadece Ukrayna için yıkıcı değil, Rusya Federasyonu için de trajik sonuçlar yaratır. Yüzyılın başından beri en kötü savaş olabilir, etkileri arasında bir anda küresel ekonominin sonuçlarıyla ilgili olarak öngöremediğimiz şeyler olabilir. Ekonomik sonuçları olacak. Piyasalarda faizler artacak, yükselen petrol fiyatları ile durum çok daha zor olacak. Askeri harekatın Ukrayna topraklarında gerçekleşeceği açık. Savaş büyürse can verecek insanların sayısı dramatik rakamlara ulaşır. Sonuçlarının Rusya Federasyonu için de çok anlamlı olacağı açıktır. Benim için net olan şu ki, bu savaşlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu karar BM ilkelerini ihlal ediyor” diye seslendi.

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24/02/2022 08:57