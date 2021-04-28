Guterres başkanlığında ikinci 5+1 toplantı yapılıyor!
28/04/2021
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.
Konferans kapsamında Genel Sekreter Guterres taraflar ile ikinci 5+1 görüşmesi başladı. Toplantı KKTC saati ile saat 20.30’da başladı.
Öte yandan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayrı bir toplantı yapacağı ifade edildi.