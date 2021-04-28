Guterres başkanlığında ikinci 5+1 toplantı yapılıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.

Konferans kapsamında Genel Sekreter Guterres taraflar ile ikinci 5+1 görüşmesi başladı. Toplantı KKTC saati ile saat 20.30’da başladı.

Öte yandan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayrı bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 21:06