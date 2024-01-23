Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz." dedi.

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23/01/2024

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Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz." dedi.

Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.

23/01/2024 21:15
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TAGS: Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor
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