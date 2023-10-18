Guterres, Gazze'deki hastaneye saldırıyı şiddetle kınadı

ads ads ads ads
18/10/2023

ads
Guterres, Gazze'deki hastaneye saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı.

Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır." vurgusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

18/10/2023 09:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail, gazze, haber, kıbrıs, kktc, Guterres, Gazze’
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.