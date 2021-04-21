Guterres, iki toplum lideri ile üçlü görüşmede bir araya gelebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında tarafları “aktif bir şekilde” dinleyeceği ve tarafların tutumlarına açıklık getirmelerini talep edeceği öğrenildi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) edindiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının önerisiyle, taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 5+BM gayriresmi toplantısının detayları ve programı kesinleşti.

Avrupa Birliği temsilcileri, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yapacağı toplantılara katılmayacak. AB temsilcileri Cenevre’de taraflarla ikili toplantılar gerçekleştirmek üzere hazır bulunacak.

Üç gün sürecek toplantılarda BM Genel Sekreteri, toplantının ilk gününde iki toplum lideri ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Toplantının ikinci günü, görüşme, tüm tarafların katılımıyla gerçekleşecek, ikili görüşmeler de yapılacak. Tüm tarafların katılımıyla yapılacak toplantıların devam edeceği üçüncü günde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iki tarafın lideriyle üçlü bir görüşmede bir araya gelmesi de bekleniyor.

BM Genel Sekreteri’nin, üç gün boyunca sürecek toplantıların yapıcı geçmesi halinde Cenevre’de daha uzun kalmaya hazır olduğu ve Cenevre gayriresmi Kıbrıs toplantısının uzayabilme ihtimalinin bulunduğu da öğrenildi.

Cenevre toplantısının tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri’nin ortak bildiri yayınlaması bekleniyor.

GUTERRES’İN PANDEMİ DÖNEMİNDE KATILACAĞI İLK TOPLANTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bir yıldan fazla bir süre sonra, koronavirüs salgınının başlamasının ardından, ilk kez Cenevre’de yapılacak Kıbrıs toplantısına katılacak olmasının, Genel Sekreter’in bu toplantının amacına ve bu sürede kendisinden üstlenmesi talep edilen role verdiği önemi gösterdiği ifade ediliyor.

BM GENEL SEKRETERİ, CENEVRE TOPLANTISINI TÜRK TARAFININ ÖNERİSİYLE ÇAĞIRDI

BM Genel Sekreteri Guterres, Türk tarafının önerisiyle, taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde 5+BM gayriresmi toplantısı çağrısında bulunmuş, taraflar da Genel Sekreter’in davetine olumlu yanıt vermişlerdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute ise Cenevre toplantılarına hazırlıklar çerçevesinde adadaki iki toplum lideri ve garantör ülke temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde bulundu.

“MÜZAKERE SÜRECİNDE YER ALMAK NİHAİ OLARAK TARAFLARA BAĞLI…”

Cenevre toplantısında ortak bir zeminde buluşularak, BM Genel Sekreteri’nin başlatmaya hazır olduğu müzakere sürecinde yer almaları “nihai olarak taraflara bağlı” görülüyor.

BM GENEL SEKRETERİ TARAFLARI AKTİF BİR ŞEKİLDE DİNLEYECEK, TUTUMLARINA AÇIKLIK GETİRMELERİNİ İSTEYECEK

Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde başkanlık edeceği Cenevre’deki gayriresmi toplantıda tarafları dinleyeceği ve ayrıca tutumlarına ilişkin açıklık getirmelerini talep edeceği belirtiliyor.

CENEVRE TOPLANTISININ PROGRAMI

TAK’ın elde ettiği bilgilere göre, Cenevre’de üç gün sürecek olan toplantı programı da kesinleşti.

Toplantının ilk gününde BM Genel Sekreteri, iki toplum lideri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak ve ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katılacağı bir açılış resepsiyonu verecek.

Toplantının ikinci günü tüm tarafların bir araya gelmesiyle başlayacak ve ardından BM Genel Sekreteri Guterres, gün boyunca tüm taraflar ile ayrı ayrı bir dizi ikili görüşmeler yapacak. İkinci gün akşam yemeği ile sona erecek.

Toplantının üçüncü günü ikili görüşmelerin devam etmesi ve ayrıca Genel Sekreter’in, iki toplum lideri ile üçlü bir görüşme yapması planlanıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres’in toplantıların yapıcı geçmesi halinde Cenevre’de daha uzun süre kalmaya hazır olduğu ve üç gün sürmesi beklenen Cenevre toplantısının uzayabileceği de öğrenildi.

BM Genel Sekreteri’nin, Cenevre toplantısının sona ermesinin ardından ortak bildiri yayınlaması bekleniyor.

CENEVRE TOPLANTISI KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE NEREDE OLUNDUĞUNU VE NEREYE GİDİLECEĞİNİ GÖSTERECEK

TAK’ın edindiği bilgilere göre, taraflar BM Genel Sekreteri’ne toplantının hedefinin öneminin farkında olduklarını ve toplantıda yapıcı bir tutum sergileme yönündeki kararlıklarını ilettiler. Cenevre toplantısında taraflar hem kendi tutumlarını ve vizyonlarını ortaya koyacaklar, hem de diğer tarafın tutumunu dinleyecekler. BM Genel Sekreteri’nin de toplantılarda “aktif bir şekilde” tarafları dinlemesi ve ayrıca taraflardan tutumlarına açıklık getirmelerini talep etmesi de bekleniyor.

Tarafların Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumlarını açık bir şekilde ortaya koymaları ve ortak zemin unsurlarının olup olmadığının tespit edilebilmesi açısından Cenevre’deki 5+BM gayriresmi toplantısının düzenlenmesinin “faydalı” olacağı görüşü hakim.

Tarafların Kıbrıs sorununun çözümü konusunda nerede olduklarını ve nereye gideceklerini ortaya koyacağı “önemli bir toplantı” olarak görülen Cenevre görüşmelerinde tarafların “iyi niyet ve esneklik göstermesi” halinde ortak bir zeminde buluşmasının, ihtimal dışı bırakılmadığı da ifade ediliyor.

AB, GUTERRES’İN EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI TOPLANTILARA KATILMAYACAK

Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin, taraflarla ikili görüşmelerde bulunmak üzere Cenevre’de olacakları ancak BM Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliği yapacağı Cenevre toplantılarına, resepsiyon ve akşam yemeğine katılmayacağı da öğrenildi.

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21/04/2021 21:18