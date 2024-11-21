Guterres, iklim hedefleri doğrultusunda bütün tarafları adım atmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim hedefleri doğrultusunda bütün tarafları adım atmaya çağırarak, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı." dedi.

Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında basın açıklaması yaptı.

Konuşmasına Brezilya’da yapılan G20 Zirvesi'nden döndüğünü belirterek başlayan Guterres, burada "COP29"un ele alındığını söyledi.

Guterres, G20 liderlerine, COP29'da "yeni ve iddialı" bir iklim finansmanı hedefinin güvenceye alınması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

COP'ta bir ortak nokta üzerinde çalışıldığını belirten Guterres, "Bir anlaşmaya yönelik heves görüyorum. Öte yandan ciddi farklılıklar da mevcut." diye konuştu.

"Başarısızlığın" bir seçenek olmadığına dikkati çeken Guterres, bunun hem yakın gelecekteki eylemleri hem de yeni bir iklim eylemi planının hazırlıklarını tehlikeye atacağını belirtti.

Guterres, Bakü'de yeni bir "iklim finansmanı" hedefine yönelik anlaşmanın gerekli olduğunu söyledi.

Paris İklim Anlaşması odaklı bir uluslararası işbirliğinin iklim hedefleri açısından "vazgeçilmez" olduğunun altını çizen Guterres, bu anlaşmanın hedefi olan küresel ısınmayı ortalama 1,5 derece ile sınırlandırmanın önemli olduğunu vurguladı.

İklim hedefleri doğrultusunda bütün tarafları adım atmaya çağıran Guterres, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı." şeklinde konuştu.