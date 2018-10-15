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Guterres, Kıbrıs raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunu bugün resmi olarak BM Güvenlik Konseyine sunacak…

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15/10/2018

Guterres, Kıbrıs raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunuyor

30 Ekim’de Güvenlik Konseyi’nde tartışılacak olan raporun ardından Guterres’in Kıbrısla ilgili yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.

Rum lider Nikos Anastasiadis ise Akıncı’nın görüşme arzununa olumlu yanıt vermiş bu ayın sonunda görüşme gerçekleştireceklerini belirtmişti.

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TAGS: Guterres, Kıbrıs raporu, haber, kıbrıs
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