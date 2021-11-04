Guterres Kıbrıs Sorunundaki durumundan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunundaki durumdan endişe duyduğunu ifade ettiği haber verildi.

Guterres’in bu hafta başında Glasgow’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorunundaki durumundan endişe duyduğunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ifade ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Guterres’in Anastasiadis’i, temsilci atanması konusunda bir sonuca varılması için tüm müdahil taraflarla istişare içerisinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini de kaydetti.

Gazeteye göre, Anastasiadis-Guterres görüşmesi konusunda açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, Anastasiadis’in Guterres’e, bu konuda en kısa zamanda harekete geçmesi gerektiğini söylediğini iletti.

Pelekanos, Guterres’in ise buna karşılık Anastasiadis’e “durumun kendisini endişelendirdiği ve bir sonuca varılması için tüm müdahil taraflarla istişare içerisinde olduğu” yanıtını verdiğini aktardı.

Anastasiadis’in ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi konusunda ise Pelekanos, Anastasiadis’in Biden’dan Kıbrıs sorununda aktif yardımını istediğini iletti.

Pelekanos, Biden’ın Anastasiadis’e “Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çözümüne ilişkin kalıcı ilgisinin farkında olduğunu söylediğini, aynı zamanda 2014 yılında Kıbrıs’a yaptığı ziyarete atıfta bulunduğunu” da belirtti.

Anastasiadis ile Biden arasında bir görüşme yapılması için istişareler yapılıp yapılmadığına dair bir soruya karşılık ise Pelekanos, önümüzdeki aylarda bir görüşme ayarlanmasının ihtimal dışında olmadığını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 14:42