Guterres: Liderler arasında ortak zemin yok, gayrıresmi genişletilmiş toplantı yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta liderleri arasında müzakelerle ilgili ortak bir zemin bulunmdığını, ancak yakın gelecekte genişletilmiş gayrıresmi bir toplantı konusunda mutabık kalındığını belirtti.

BM, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gayrı resmi akşam yemeğinde gerçekleştirdiği buluşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Guterres’in Temmuz ayında kendisine nihai raporunu sunan kişisel Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguin Cuellar'ın çabalarına ve iki liderin yanısıra geniş kesimlerle temaslarına rağmen, liderler arasında Kıbrıs meselesinde ilgili olarak ileriye dönük ortak bir zemin bulunamamış olmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada Guterres, liderleri, pozisyonları arasındaki uçurumu nasıl kapatacaklarını ve çözüme giden yolda ilerleme sağlamak için güveni nasıl yeniden inşa edeceklerini düşünme konusunda cesaretlendirdi.

Açıklamada Tatar ve Hristodulidis’in, yakın gelecekte Genel Sekreter'in himayesinde daha geniş bir formatta gayrı resmi bir toplantı yaparak ileriye yönelik izlenecek yolu ele alma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi. Liderlerin, yeni geçiş kapılarının açılması olasılığını ele almak üzere Kıbrıs'ta bir araya gelme konusunda da görüş birliğine vardığı bildirildi.

Açıklamada Guterres, BM’nin Kıbrıs meselesinin tüm Kıbrıslıların ve gelecek nesillerin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki kararlı taahhüdünün devam ettiğini de vurguladı.