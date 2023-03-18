Guterres liderleri New York’a davet etmeyi düşünüyor

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i New York’a davet etmeyi düşündüğü bildirildi.

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18/03/2023

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Guterres liderleri New York’a davet etmeyi düşünüyor

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i New York’a davet etmeyi düşündüğü bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Perşembe günü basın-yayın organlarına yapılan düzenli bilgilendirme toplantıları çerçevesinde sorulan bir soru üzerine, Guterres için önemli olan şeyin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun New York’a döndüğü zaman yapacağı bilgilendirme olduğu yanıtını verdi.

Habere göre Dujarric, DiCarlo’nun Guterres’e yapacağı bilgilendirmenin ardından, hangi adımların atılabileceğinin belli olacağını ve Guterres’in Tatar ile Hristodulidis’i New York’a davet etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Dujarric, DiCarlo’nun Kıbrıs ziyaretinin sürdüğünü; Perşembe günü kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli çalışmalara dair bilgi almak için Mağusa’yı ziyaret ettiğini ve gençlerin temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Habere göre Dujarric, BM’nin daha fazla genci bir araya getirmek için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, başta DiCarlo’nun Maraş’a giderek burada neler olduğunu yerinde gözlemleyeceğinin açıklandığını, ancak daha sonra DiCarlo’nun fikrini değiştirerek sadece Mağusa Suriçi bölgesine gittiğini ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldığını yazdı.

Haberde, Rum tarafının bu durumdan hoşnut olmadığı ve DiCarlo’nun Maraş’ı ziyaret etmemesiyle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştuğu belirtildi.

18/03/2023 10:20
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TAGS: Antonio Guterres, Ersin Tata, Nikos Hristodulidis
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