Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıtlar, bugünkü bazı Rum gazetelerine haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “Antonio Guterres Mesajlar Gönderdi” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Maraş konusuyla ilgili tezinin net olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına atıfta bulunduğunu” öne sürdü.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçtiğimiz Cumartesi günü, Anastasiadis’in 14 ve 26 Haziran ile 22 Temmuz tarihli mektuplarına yanıt verdiğini açıkladı.

Gazeteye göre, Prodromu açıklamasında “BM Genel Sekreteri mektubunda, BM’nin Maraş’la ilgili tezinin aynı olmaya devam ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla desteklendiğini söylüyor. Aynı zamanda BM’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla uyumlu olan herhangi bir önlemin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu da belirtiliyor.

Gazete, Genel Sekreter’in aynı zamanda BM himayesinde gayri resmi bir beşli toplantı gerçekleştirilmesine dair öneriyi ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya hazır olmasını takdir ettiğini yazdı. Genel Sekreter’in ayrıca müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası teşkil edebilecek ‘referans şartlarının’ tamamlanmasına dair arzuya de özellikle atıfta bulunduğu iddia edildi.

Gazete, Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mektubuna verdiği yanıta da yer verdi.

Alithia gazetesi ise manşet haberinde “Guterres Pastayı Ortadan Böldü” yorumunda bulunarak, liderlerin kendisine gönderdiği mektuplara yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, Guterres’in taraflara yolladığı mektuplarda, Rum kesimini Maraş konusunda, Türk tarafını da doğal gaz konusunda memnun ettiğini savundu.

PRODROMU

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromu ise, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Pissuri’de gerçekleştirilen bir festivalde yaptığı konuşmada, liderlerin gayri resmi görüşmenin ardından, müzakerelerin başlaması için yolun açılmış göründüğünü söyledi.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cumhurbaşkanıyla görüşmesinin ardından “uygun bir hazırlığın ardından ve İsviçre’de kaldığı yerden, müzakerelerin yeniden başlaması için yolun açılmış göründüğünü” ifade etti.

Prodromu “uygun hazırlığın yapılması halinde, başkanın istediği gibi, müzakerelerin yeniden başlayabileceğini” yineledi.

Prodromu “Türkiye’nin ülkemizin egemenlik hakları aleyhindeki saldırgan tutumuyla ortaya çıkan yapay gerginlik ortamına rağmen, Başkan Anastasiadis yaratıcı bir müzakereye ulaşmamız için çabalıyor” iddiasında da bulundu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Ankara’dan Sinir Harbi” başlıklı manşet haberinde ise, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasını uygun görmediğinin açık olduğunu, fakat aynı zamanda yeni bir çabanın başarısızlığıyla ilgili sorumluluğu da üstlenmek istemediğini ileri sürdü.

Bu çerçevede, “diplomatik kaynaklar” tarafından, önümüzdeki dönem içerisinde, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki meydan okuma ve yasadışı faaliyetlerin yoğunlaşacağı tahmininde bulunulduğunu kaydeden gazete, benzer hareketlerin Maraş için de yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ileri sürdü.

Gazete, “Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisindeki hareketleri karşısında oldukça dikkatli icraatlarda bulunulması gerektiğine işaret ettiklerini” belirtti. Liderlerin geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdikleri gayri resmi görüşme ve küçük bir yol haritası belirlemelerinin ardından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişiyle ilgili telefon beklendiği kaydedildi.

Gazete, Lute’un ziyaretinin Ağustos ayı sonu veya Eylül ayı başında gerçekleşmesinin beklendiğini ve durumların gidişatı açısından oldukça önemli olarak değerlendirildiğini de yazdı.

Lute’un liderlerle yapacağı görüşmelerin, liderlerin BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmenin çerçevesini belirlemesi ve Genel Sekreter’in Lute tarafından bilgilendirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Gazete, beş taraflı gayri resmi bir konferans çerçevesinde, Türkiye’nin de buna katılımını gerektiren neticenin ise, Kıbrıs sorununda özlü bir perspektif olup olamayacağına dair manzarayı tamamen netleştireceğini de ekledi.