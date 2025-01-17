Guterres, Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına yaptığı ziyarette "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde devam eden işgaline ve askeri operasyonlarına son verilmesi gerektiğini" belirtti.

Guterres, Lübnan-İsrail sınırında Nakura beldesinde UNIFIL karargahına yaptığı ziyarette, barış gücü birliklerinin en zorlu şartlarda görev yaptığını dile getirdi.

Mavi Hat'a yönelik saldırılar karşısında UNIFIL güçlerinin dayanıklı durduğunu kaydeden Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı uyarınca UNIFIL'in mevkilerinde kalmasının ve görevlerini yerine getirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Şiddeti caydırmak, gerginliğin azaltılmasını desteklemek, insani yardıma erişim sağlamak ve sivilleri korumak için mavi miğferlerin değerini gösterdiniz." dedi.

Lübnan'ın güneyinde istikrarın yeniden sağlanması konusunda UNIFIL'ın katkısına dikkati çeken Guterres, "UNIFIL'in mevkilerinde kalması kararı, tüm mensuplarının güvenliği ve emniyeti için derinlemesine bir değerlendirme sonrasında alındı." diye konuştu.

Guterres, çatışmanın taraflarının BM personelinin güvenliğini sağlama sorumluluğuna işaret ederek, "UNIFIL güçlerine karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Bunlar uluslararası hukukun ihlali ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır, savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kısmi sakin dönemin geliştirilmesi ihtiyacına dikkati çeken Guterres, bu dönemin, tarafların BMGK'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulaması, Lübnan ve İsrail halkları için kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Guterres, UNIFIL'e desteğini yineleyerek, mayın temizleme ve patlamamış savaş mühimmatı imha etme dahil olmak üzere UNIFIL'ın kapasitesinin güçlendirilmesi için asker gönderen ülkelerle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- İsrail ordusunun işgaline ve saldırılarına son verilmeli

İsrail ihlallerine ilişkin Guterres, "İsrail ordusunun UNIFIL bölgesi operasyonları içinde devam eden işgali ve Lübnan topraklarında askeri operasyonlar yürütmesi BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlalidir ve sizin güvenliğiniz ve emniyetiniz için sürekli risk oluşturmaktadır. Bunlara son verilmeli." dedi.

Guterres, UNIFIL'in, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Hizbullah'a veya diğer gruplara ait 100'den fazla silah deposu bulduğunu söyledi.

UNIFIL ile Lübnan ordusu hariç silahlı oluşumların Litani Nehri ile Mavi Hat arasındaki bölgede olmaması gerektiğini vurgulayan Guterres, bunun BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu ve Lübnan'ın istikrarını baltaladığını ifade etti.

Lübnan ordusunun, UNIFIL ve Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla Lübnan'ın güneyine çok sayıda asker konuşlandırdığını belirten Guterres, "Uluslararası topluma, Lübnan ordusuna yönelik desteğin güçlendirilmesi çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.