Guterres: Nükleer yok oluş tek bir hataya bakar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın korkunç bir nükleer savaşın ve Soğuk Savaş döneminden beri görülmemiş bir felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Guterres, “Şimdiye dek olağan dışı bir şekilde şanslıydık” dedi.

BM'de Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na taraf ülkelerin katıldığı konferansın açılışında konuşan Guterres, tırmanan küresel gerilimlerin ışığında “insanlığın nükleer yok oluşu yalnızca bir yanlış anlamaya, bir hesap hatasına bakar” dedi.

Nükleer Silahsızlanma Anlaşması 1968 yılında, dünyanın nükleer savaş tehdidine en yakın olduğu olay olarak görülen Küba füze krizinin ardından imzalanmıştı.

Anlaşma daha fazla ülkenin nükleer silaha sahip olmasının önüne geçiyor ve kademeli olarak nükleer silahsızlanmaya geçişi hedefliyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın korkunç bir nükleer savaşın ve Soğuk Savaş döneminden beri görülmemiş bir felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Guterres, “Şimdiye dek olağan dışı bir şekilde şanslıydık” dedi.

BM'de Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na taraf ülkelerin katıldığı konferansın açılışında konuşan Guterres, tırmanan küresel gerilimlerin ışığında “insanlığın nükleer yok oluşu yalnızca bir yanlış anlamaya, bir hesap hatasına bakar” dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ;Nükleer Silahsızlanma Anlaşması 1968 yılında, dünyanın nükleer savaş tehdidine en yakın olduğu olay olarak görülen Küba füze krizinin ardından imzalanmıştı.

Anlaşma daha fazla ülkenin nükleer silaha sahip olmasının önüne geçiyor ve kademeli olarak nükleer silahsızlanmaya geçişi hedefliyordu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden birkaç gün sonra, Rusya lideri Vladimir Putin’in nükleer güçleri alarm durumuna geçirmesi endişelere yol açmıştı.

Putin, Rusya’nın karşısında duracak olanları da bunun “daha önce eşi benzeri görülmemiş” sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları yönünde tehdit etmişti.

Rusya’nın nükleer stratejisi, ülkenin varlığının tehdit altında olması halinde nükleer silahların kullanılmasını öngörüyor.

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02/08/2022 12:25