Guterres: Resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’deki Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+1 görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Basının sorularını da yanıtlayan Guterres şu ifadeleri kullandı:

Kapsamlı görüşmeler yaptık; ortak bir zemin için çalıştık.

Gerçek şu ki, yeterli bir ortak zemin bulamadık. Kapsamlı görüşmeleri başlatmak için yeterli bir ortak zemin yok.

Benim bundan sonraki ajandam çok basit. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar’ın güvenli, barış ve refah içinde yaşamaları için çalışacağım.

Bunun için yakın gelecekte yeni bir 5+1 toplantı için hazırlanacağız ve yeni bir toplantı yapacağız. Diyalog devam ettirilecek.

Pozitif sonuçlar almak için çalışmaya devam edeceğiz.

Yaptığımız gayrı resmî zirvede herhangi bir pozisyon yoktu. Çıkan sonuçları ve ortaya konan farklı görüşleri Güvenlik Konseyi’ne bildireceğim.

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29/04/2021 12:17