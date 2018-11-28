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Guterres: Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım

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28/11/2018

Guterres: Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Guterres, G20 Zirvesi'ne katılacağı Arjantin ziyareti öncesi  gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de Veliaht Prens ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Antonio  Guterres, Yemen üzerinden yanıt verdi.

Guterres, aralık ayının başında İsveç'te Yemen müzakerelerinin  başlaması için yeni bir fırsat doğduğunu ve Suudi Arabistan'ın da bu açıdan son  derece önemli olduğunu belirterek, "Bu konuyu Veliaht Prens ya da herhangi bir  Suudi yetkiliyle görüşmeye hazırım, çünkü bu konu şu an çok önemli. Yemen'de  savaşı durdurabilirsek, bugün karşı karşıya olduğumuz en trajik insani felaketi  de durdurmuş oluruz." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise yorum yapmaktan  kaçınan Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin şeffaf ve bağımsız  soruşturma çağrısını en başından beri yaptığını da belirtti.

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TAGS: Guterres: Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım
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