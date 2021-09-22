Guterres: Tarafların Taahhüdü Mümkün

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecek hafta Kıbrıs’taki liderlerle gerçekleştireceği görüşme Rum basınının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Tarafların Taahhüdü Mümkün-Tek Var Olan Perspektif Ortak Zemin Bulunmasına Yönelik Anlaşma” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecek pazartesi günü liderle gerçekleştireceği görüşme ışığındaki niyetlerinin, Kıbrıs saatiyle bugün sabah 01:00’de gerçekleşmesi beklenen Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede ortaya çıkacağını yazdı.

Gazete BM binasındaki diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak şu ana kadar olan olgular temelinde, var olduğu görülen tek mümkün perspektifin, müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zeminin bulunmasına yönelik “tarafların taahhüdü” olduğunu iddia etti.

Gazete bu nedenden dolayı Guterres’in liderlerle yapacağı ayrı ayrı görüşmede ve üçlü görüşmelerin odağında Kıbrıs sorununa ilişkin özel danışman ataması konusunun da yer alacağını yazdı.

Habere göre, Guterres’in TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı görüşme kapsamında ilgili manzaranın, bir diğer deyişle özel danışman konusunda Guterres’in, Türk tarafının onayını alıp almayacağının ya da Kıbrıslı Türklerin “eşit egemenlik” ve “eşit uluslararası statü” kabul edilmedikçe atamanın kabul edilmeyeceği şeklindeki söylemleri konusunda aynı şeyi duyup duymayacağının ortaya çıkması bekleniyor.

Alithia gazetesi New York ile saat farkının bulunması nedeniyle Anastasiadis ile Guterres arasındaki görüşmeyi yayımlamalarına olanak tanımadığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis’e görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un eşlik etmesi bekleniyordu.

Kıbrıs Rum tarafının görüşmede, üzerinde anlaşmaya varılan iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu dile getirmesiyle, “çıkmazın aşılması için öneriler sunmasının beklendiğini” yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin özel danışman ataması konusunun da görüşmede ele alınacağı beklentisinin bulunduğunu belirtti.

ANASTASİADİS’İN TEMASLARI

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreteri’nin liderler ve heyet başkanları onuruna verdiği resepsiyona katıldığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis daha sonra Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile birlikte BM 76. Genel Kurul çalışmalarının açılışını izledi.

Anastasiadis daha sonra BM 76.Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid, daha sonra ise Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ile bir araya geldi.

TATAR’IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Alithia gazetesi, Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesine az bir zaman kala, iki devlete dayalı çözüme ilişkin “uzlaşmaz tezlerinde” ısrar etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “uzlaşmaz tezlerini” New York’a taşıdığını ileri sürerken Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında “Türk Evi”nin açılışına katıldığını da yazdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın, iki devlete dayalı çözümü ve egemen eşitliği anlatmak için orada olduğunu ve geri adımın atılmasının söz konusu olmadığı şeklindeki açıklamasına yer verdi.

AKEL

Öte yandan Haravgi gazetesine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, televizyonda yayımlanan bir panelde, Anastasiadis ile Guterres arasındaki görüşmenin, Kıbrıs Türk tarafının BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının dışında olan ayrıca Anastasiadis’in 1960 Anayasasına geri dönülmesi önerisi nedeniyle Kıbrıs sorununda çıkmazın kırılması noktasında kötümserlik ortamında gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Lukaidis, 1960 Anayasası’na geri dönülmesi önerisinin, iki kesimli iki toplumlu federal çözüm üzerinde varılan çerçeveyi kuşku altına koyduğunu ayrıca Kıbrıs sorununda bulunan çıkmaza ilişkin sorumluluktan kaçınma ve müzakerelerin yeniden başlaması için önkoşul olarak sunulan, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve dışındaki “egemen eşitlik” önerisi konusunda Ersin Tatar’a “can simidi” verdiğini söyledi.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaritis ise Anastasiadis’in fikirlerini savunarak BM kararları çerçevesinde olan bu fikirlerin, müzakerelerin derhal yeniden başlamasını öngördüğünü ifade etti.

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22/09/2021 12:11