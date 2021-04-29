Guterres: Toplantı koşullarını yaratmak için istişare edeceğiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’deki Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+1 görüşmeleriyle ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada "Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki 2-3 ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimize devam edeceğiz" dedi

Henüz yeterince ortak zemin bulanamadığına dikkat çeken sekreter, "Ama ben pes etmiyorum. Gündemim basit: Birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için savaşmak" ifadelerini kullandı.

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29/04/2021 12:38