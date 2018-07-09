Guterres, UNFICYP’e 6 Ay Daha İstedi

Raporunda, “Kıbrıs’ın yıllardır sakin ve istikrarlı olduğuna” dikkat çeken Guterres’in “bunun, büyük ölçüde Barış Gücü’nün varlığından kaynaklandığı” görüşünü de ortaya koyarak Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığına son verme eğiliminde olan büyük ülkelere, özellikle de ABD’ye cevap vermiş olduğuna işaret ediliyor.

Politis haberi “UNFICYP’e 6 Ay Daha… Antonio Guterres Barış Gücü’nün Görev Süresinin Uzatılmasını İstiyor… Genel Sekreter’in Raporu İki Lideri, Müzakerelerin Muhtemel Yeniden Başlaması Konusunda Daha Uygun Şartlar Yaratma Çabaları İçin Cesaretlendiriyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Genel Sekreter’in UNFICYP raporu, 26 Temmuz’da Güvenlik Konseyi’nin açık toplantısında benimsenecek ancak öncesinde, Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar, Konsey üyelerini 17 Temmuz’da basına kapalı düzenlenecek toplantıda bilgilendirecek. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de kulis çalışmaları için New York’a gideceğine dikkat çekildi.

KARŞIT KUVVETLER ARASINDAKİ TEK İLETİŞİM KANALI

Gazete, Guterres’in gayrı resmî raporunun içeriğine de yer verdi. Buna göre “UNFICYP’in 50 yıldan fazla bir süredir, çatışmaların tekrarlanmasını önleyerek, yasa ve düzenin idamesine ve normal şartlara dönüşe katkı koyarak Kıbrıs’ta barışın çıkarına hizmet ettiğini” belirten Guterres, şu ifadelere yer verdi:

“Bu uzun dönem boyunca UNFICYP vukuatların tırmanmamasını, gerginliğe neden olmamasını veya devam eden müzakerelerin kopmamasını güvenceye alarak karşıt kuvvetlerin güvenini idame ettirdi. Bu açıdan, yanlış anlamalardan veya kötü hesaplamalardan kaçınarak sürekli sükûnet ve güvenlik şartları sağlayarak karşıt kuvvetler arasındaki tek iletişim kanalı oldu.”

Habere göre rapor, müzakerelerin muhtemel yeniden başlaması için daha uygun şartlar yaratılmasını cesaretlendiriyor ve BM’nin bundan sonraki adımlarını betimliyor. Rapor, müzakerelerdeki bugünkü boşluğa rağmen her iki toplumdan sendikalar, kadın grupları ve diğer sivil toplum örgütlerinin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon temelinde bir çözüm ileri götürmeyi sürdürdüğü belirtilerek bu, cesaret verici addediliyor.

CEP TELEFONLARI, GEÇİŞ KAPILARI VE DİĞER GYÖ’LER

Guterres “liderleri, sivil toplum örgütlerinin toplumlar arası taahhüt ve katılımı artırma ve toplumlar arasında güveni ve dostluğu güçlendirme çabalarına doğrudan ve gözle görünür destek vermeye çağırıyorum” ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri, liderleri ayrıca cep telefonlarının (her iki tarafta) birlikte çalışabilirliği de dahil 2015’te kararlaştırdıkları güven yaratıcı önlemlerin (GYÖ) geriye kalanlarını uygulamaya ve bütün Kıbrıslıları etkileyecek gündelik meseleleri çözmeye de cesaretlendirdi. Tarafları da mayından arındırma konusunda bir çalışma planı üzerinde anlaşmaya teşvik etti.

Raporda, okul eğitim programları ve medya söylemi konusunda ise “geliştirilen paralel kalkış noktaları bazı Kıbrıslıların bir ortak ve karşılıklı çıkar geleceğini öngörmelerini zorlaştırıyor. Her iki toplum liderinin de bu kritik meseleleri göğüslemesi zamanı geldi” denildi.

Guterres liderleri Lefke ve Derinya geçiş kapılarının mümkün olan en kısa sürede açılmasına destek vermeye çağırdı ve yetkili teknik komiteyi, ekstra geçişler üzerinde yoğunlaşmaya çağırdı. Antonio Guterres, iki taraf arasında ticaretin teşvik edilmesi de dahil ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve benzer bağları ve temasları genişletip derinleştirecek daha çok ekonomik ve sosyal eşitlik sağlanmasına dönük ortam yaratmak için daha çok çaba harcanmasını da istedi.

Gazete, UNFICYP raporunda yer alan kayıplar konusunu ise “Kayıp Akıbetlerinin Belirlenmesi Kritik” başlığıyla ayırdı.

Habere göre raporda “kritik ve hassas” diye nitelenen kayıplar konusunda BM’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıp aileleri hesabına yürüttüğü çalışmayı kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğine işaret edildi. Taraflar, ilgili arşiv bilgilerini KŞK’yla paylaşmaya teşvik edildi.

Alihtia “Guterres Olumlu Ancak Daha Fazlasını İstiyor” başlıklı haberinde Guterres’in, barışın idamesine katkıda en büyük pay sahibi gördüğü BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasından yana olduğu ancak müzakerelerin yeniden başlaması için daha çok çaba harcanmasını isterken geçiş kapıları ve GYÖ’ler konusunda eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Fileleftheros “Sulha Katkıda Bulundu… BM Genel Sekreteri UNFICYP’in Görev Süresinin 6 Ay Daha Uzatılmasını Öneriyor” başlığını kullandı.