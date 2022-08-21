Guterres'in İstanbul Boğazındaki duygulu anları...

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21/08/2022

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Guterres'in İstanbul Boğazındaki duygulu anları...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşımak üzere İstanbul'da bekleyen Dünya Gıda Programı (WFP) gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı.


Guterres mesajında, "Brave Commander gemisinin Ukrayna'dan Afrikaya ihtiyaç duyulan gıda ürünleri için yola çıkmasını duygulu anlar yaşayarak izledim. Bu oradaki insanların açlıktan ölmemesi adına muazzam bir katkı" ifadelerini kullandı.

21/08/2022 16:17
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