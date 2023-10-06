Guterres'ten nükleer testlere karşı uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekebileceğine ilişkin açıklaması hakkında Haq, "Genel Sekreter CTBT'nin uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor." diye konuştu.

Haq, Genel Sekreterin tüm ülkelere söz konusu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunduğunu da belirtti.

Ülkelerin CTBT uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm nükleer silah sahibi ülkelere nükleer testlere ilişkin moratoryumu teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.