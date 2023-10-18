Guterres'ten Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı

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18/10/2023

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Guterres'ten Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların çektiği korkunç acının azaltılması için "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Pekin'e ziyarette bulunan Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Orta Doğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

18/10/2023 17:03
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TAGS: Guterres’ten Orta Doğu’da acil insani ateşkes çağrısı
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