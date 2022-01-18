Guterres’ten uyarı: Geçen zaman, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştiriyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunu ve Ada’daki barış gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasını kapalı oturumda görüştü.

Guterres, 19 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan raporunda, her iki tarafta da iç siyasetteki gelişmelerin ilave sorunlar yarattığını ve iki toplumunun da Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir ilerleme sağlanması konusuna daha fazla şüpheyle bakar olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş konusunda atılan adımlara da değinen Guterres, bunun hem taraflar arasında hem de iki toplum arasında güvensizliğin derinleşmesine neden olduğunu savundu.

Guterres, “Geçen zaman, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştirmeye devam ediyor” dedi.

Tarafların tutumlarının “kemikleşmeye ve daha fazla ayrışmaya” başladığını anlatan Guterres, iki tarafa da tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda halkın umudunu canlı tutmak için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Kıbrıs’taki barış gücü misyonu UNFICYP’in görev süresinin ise 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatılması tavsiyesinde bulundu.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 08:53